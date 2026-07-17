Il Forlì ha rafforzato la linea difensiva dopo aver acquistato un nuovo attaccante. La società ha inoltre concluso l’accordo con lo Spezia per il rinnovo del prestito di un difensore. Nelle ultime ore, si è riunito anche il giocatore Onofri, che si prepara a tornare in campo. La squadra sembra puntare a consolidare la propria posizione in vista delle prossime partite.

Il Forlì, dopo aver scritturato bomber Petrelli, adesso alza il muro e blinda la difesa. Tutto fatto con lo Spezia per il rinnovo del prestito di Matteo Onofri, 22enne centrale cesenate giunto nello scorso campionato all’ombra di San Mercuriale durante il mercato di riparazione per conferire solidità e struttura a una retroguardia biancorossa troppo tenera e permissiva. Tra i protagonisti della salvezza con 13 presenze di nerbo e un gol, quello dell’illusorio vantaggio a Sestri Levante contro il Bra (piemontesi poi vittoriosi in rimonta 2-1), Onofri si accinge a lasciare Pontremoli, sede del ritiro degli aquilotti del nuovo, chiacchieratissimo, tecnico Marco Turati ed è pronto a (ri)unirsi al Forlì, preferito a Lecco, Folgore Caratese e Arzignano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Forlì consolida la retroguardia. Pronto al rientro anche Onofri

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