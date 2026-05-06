Questa settimana a Casteldebole si concentra sui rientri dei giocatori, con Thijs vicino al ritorno in gruppo e ottimismo anche per Joao Mario. La preparazione prosegue in vista del big match di lunedì al Maradona, dove il Bologna affronterà il Napoli. Oltre a Skorupski, altri calciatori sono in fase di recupero e pronti a rientrare in campo. La squadra si prepara con attenzione alla partita importante di questa sera.

Non solo Skorupski. Alla voce rientri è settimana importante, quella che a Casteldebole inizia oggi e porterà il Bologna al monday night di lunedì al Maradona, in casa del Napoli. E’ di ieri la storia social di Thijs Dallinga, che ha postato una propria foto di un tiro in porta in allenamento, con una semplice parola: "Almost". Ovvero, tradotto dall’inglese, ci siamo quasi. L’attaccante è vicino al rientro: oggi sarà rivalutato dallo staff medico e a quanto filtra da Casteldebole, salvo sorprese e nuovi contrattempi, in questi giorni tornerà in gruppo e sarà abile e arruolabile per la convocazione con il Napoli. Non solo lui, però: anche Joao Mario sta risolvendo il lieve stiramento al retto femorale della coscia sinistra e pare destinato a rientrare in gruppo in questi giorni, comunque in tempo per la trasferta dell’11 maggio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le ultime verso il big match di lunedì: Thijs vicino al rientro in gruppo, ottimismo anche per Joao Mario. Dallinga pronto per il Maradona

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