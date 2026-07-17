Una donna ha perso la vista da un occhio dopo aver lavato il viso con le lenti a contatto ancora indossate. L’incidente si è verificato durante una routine quotidiana, un gesto comune tra chi utilizza questo tipo di lenti. Nonostante la rarità di casi simili, l’episodio evidenzia i rischi associati a questa abitudine. Nessun’altra persona coinvolta o dettaglio su eventuali complicazioni cliniche.

Per milioni di persone che indossano lenti a contatto è un’abitudine quotidiana: lavarsi il viso senza toglierle. Un gesto apparentemente innocuo che, seppur molto raramente, può avere conseguenze gravissime. La storia che sta facendo il giro del web è quella di una donna britannica, Emma Marsden, 47 anni, riportato dal Mirror e ripreso dai media internazionali). La 47enne ha sviluppato una cheratite che l’ha resa cieca a un occhio, a causa di una protozoo che le ha divorato la cornea. Si tratta di una rara infezione della cornea provocata da un protozoo presente nell’ambiente, compresa l’acqua, il terreno e la polvere. Leggi anche Cos’è successo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il dramma di Emma: perde la vista da un occhio dopo aver lavato il viso con le lenti a contatto

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