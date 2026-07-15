Una donna di 47 anni ha rischiato di perdere un occhio dopo aver lavato il viso indossando le lenti a contatto. Un raro parassita ha infettato la cornea, causando danni significativi. La donna, madre di tre figli, ha subito un danno alla vista che potrebbe essere permanente. La situazione si è verificata quando ha lasciato le lenti a contatto durante l’igiene quotidiana, senza rimuoverle. La diagnosi ha evidenziato l’infestazione parassitaria sulla cornea.

Quello che sembrava un gesto del tutto innocuo si è trasformato in un incubo. Emma Marsden, 47 anni, madre di tre figli, ha rischiato di perdere definitivamente la vista da un occhio dopo aver lavato il viso senza togliere le lenti a contatto. Secondo i medici, proprio quel contatto con l’acqua avrebbe favorito l’ingresso di un raro parassita che ha provocato una gravissima infezione della cornea. La donna, residente nel Lancashire, oggi convive con conseguenze pesantissime: ha dovuto interrompere il lavoro, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e in futuro potrebbe avere bisogno di un trapianto di cornea. L’incidente nella stalla e il gesto che ha cambiato tutto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Si lava il viso con le lenti a contatto: un raro parassita le distrugge la cornea, rischia di perdere un occhio

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