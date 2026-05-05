Viso dipinto di grigio lenti a contatto color pietra e persino i denti tinti Sul red carpet più fashion è arrivata una star che sembrava uscita direttamente da un museo

Durante il Met Gala 2026, una figura ha attirato l’attenzione: il suo volto era dipinto di grigio, indossava lenti a contatto di colore pietra e i denti erano tinti. La sua presenza sul red carpet ha ricordato un’opera d’arte esposta in un museo. L’evento aveva stabilito il tema “Fashion Is Art”, lasciando spazio a interpretazioni molto diverse tra i partecipanti.

I l Met Gala 2026 aveva già messo le carte in tavola con il suo dress code: Fashion Is Art. Una licenza creativa che pochi hanno saputo spingere fino in fondo. Lei, invece, l’ha interpretata alla lettera, presentandosi sul tappeto rosso non come una donna vestita da opera d’arte, ma come un’opera d’arte essa stessa. Met Gala 2026: i look più spettacolari. guarda le foto La “statua” del Met Gala 2026 che ha messo tutte in ombra. Mentre Nicole Kidman, Lauren Sánchez e Gigi Hadid hanno convinto con i loro look, un’ospite di 52 anni ha calamitato tutta l’attenzione per il solo fatto di esserci. E di non sembrare umana. L’abito, se così si può chiamare, era una scultura indossabile: un materiale grigio modellato sul corpo, capace di imitare alla perfezione il drappeggio di un velo di marmo.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Viso dipinto di grigio, lenti a contatto color pietra e persino i denti tinti. Sul red carpet più fashion è arrivata una star che sembrava uscita direttamente da un museo Notizie correlate Oscar 2026, da Teyana Taylor a Leo Di Caprio: i look delle star sul red carpetAttori e registi si sono ritrovati ??sul tappeto rosso prima della cerimonia di consegna degli Oscar 2026. Oscar 2026, i beauty look delle star sul red carpetIl red carpet degli Oscar è il momento dal più alto tasso di glamour, dove fare il pieno di trend e di idee da replicare.