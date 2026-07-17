Il discorso di Trump sulle teorie cospirative delle truffe alle elezioni attaccando la Cina
Donald Trump ha pronunciato un discorso in cui ha sostenuto che ci sono state truffe elettorali diffuse e che il sistema di voto americano è vulnerabile. Nel suo intervento, ha anche accusato la Cina di essere coinvolta in queste presunte irregolarità. Le sue dichiarazioni hanno suscitato molte reazioni, ma non sono state supportate da prove ufficiali. Nessun cambiamento è stato annunciato nei procedimenti giudiziari o nelle verifiche in corso.
Donald Trump, in un controverso discorso alla nazione, ha rilanciato un ampio ventaglio di teorie cospirative sulle truffe alle elezioni e sulla grave vulnerabilità del sistema di voto americano. Secondo il presidente, si tratterebbe della più grande violazione di dati elettorali della storia, portata avanti da Pechino a partire dal ciclo elettorale del 2020. I file conterrebbero nomi, indirizzi, numeri di telefono e preferenze politiche dei cittadini statunitensi. Trump ha affermato che l’intelligence statunitense era a conoscenza del fatto che l’ingerenza cinese avesse colpito decine di milioni di elettori in 18 diversi Stati già nel 2020, accusa che secondo lui è stata deliberatamente insabbiata dai vertici dei servizi di sicurezza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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