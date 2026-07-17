il discorso di trump sulle teorie cospirative delle truffe alle elezioni attaccando la cina

Notizia in breve

Donald Trump ha pronunciato un discorso in cui ha sostenuto che ci sono state truffe elettorali diffuse e che il sistema di voto americano è vulnerabile. Nel suo intervento, ha anche accusato la Cina di essere coinvolta in queste presunte irregolarità. Le sue dichiarazioni hanno suscitato molte reazioni, ma non sono state supportate da prove ufficiali. Nessun cambiamento è stato annunciato nei procedimenti giudiziari o nelle verifiche in corso.