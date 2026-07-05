Roma, 5 luglio 2026 - Con un pubblico dimezzato dall’allerta temporale, con il rischio che il discorso per i 250 anni dalla Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti venisse annullato, Donald Trump ha parlato per soli circa 35 minuti, nonostante avesse preannunciato un discorso "molto lungo". La tempesta infatti aveva lasciato sotto al palco allestito al National Mall di Washington Dc solo 150mila persone, la metà del pomeriggio. E lui ha cambiato in corsa la sua narrativa sull’America first: "Non c'è modo che, anche se dobbiamo parlare davanti a una sola persona alle quattro del mattino, io non possa essere qui - ha esordito Trump -. Non c'era modo che potessimo essere dissuasi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Trump nel discorso del 4 luglio esalta la potenza militare americana. E con le elezioni di mid-term alle porte mette in guardia sul comunismo: “Cacro da estirpare”

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Trump – Discorso alla nazione: Colpiremo lIran per altre 2-3 settimane

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