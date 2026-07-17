il data center della discordia proteste a opera e scontro in aula

Il consiglio comunale di Opera si è riunito ieri sera, iniziando con una protesta davanti al Municipio. Cittadini e consiglieri di opposizione hanno manifestato contro il progetto di un nuovo data center, esprimendo preoccupazioni sulla sua realizzazione. Durante l'incontro, si sono verificati scontri tra i presenti, con confronti accesi tra i partecipanti.

Scontro duro sul progetto del data center. Si è aperto con una protesta davanti al Municipio il consiglio comunale di ieri sera a Opera. Cittadini e consiglieri comunali di opposizione hanno manifestato contro il progetto del nuovo data center, esprimendo preoccupazione per il futuro del territorio. Terminato il presidio, è iniziata la seduta del Consiglio. I consiglieri di opposizione Fabiana Di Pino, di OperaPrima, e Giuseppe Calcagno, capogruppo del centrosinistra per Opera, hanno criticato le modalità con cui la maggioranza ha gestito la vicenda. Secondo la consigliera Di Pino, "tutto è già stato deciso, compresa la cessione dell’area", ribadendo il suo "no, senza se e senza ma" alla realizzazione del data center. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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