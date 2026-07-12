A Lacchiarella si sono svolte manifestazioni di cittadini e comitati contro la costruzione di un nuovo data center. I partecipanti hanno espresso preoccupazioni riguardo al consumo di suolo e ai sovraccarichi energetici derivanti da queste strutture. La protesta si è concentrata sulla diffusione di data center, che vengono percepiti come fonti di consumo eccessivo di risorse. L’evento si inserisce tra le prime iniziative di protesta contro l’espansione di queste infrastrutture nella zona.

di Alessandra Zanardi LACCHIARELLA "Consumo di suolo e sovraccarichi energetici, così non va". Ieri mattina a Lacchiarella si è svolta una delle prime manifestazioni di cittadini e comitati contro il proliferare dei data center, i cervelloni per la gestione del digitale e dell’intelligenza artificiale. Numerose le persone che si sono date appuntamento davanti al Comune, sull’onda dello slogan "Facciamo rumore" e su iniziativa del Comitato ciarlasco per la tutela del territorio. Lacchiarella è tra le realtà, dov’è in arrivo un data center. L’impianto, in capo all’operatore Apto, sorgerà su un’area di 228mila metri quadrati, che attualmente ha le sembianze di un campo incolto, accanto al centro commerciale "Girasole". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Data Center, Lacchiarella dice no. I comitati organizzano proteste: "Basta cemento e sovraccarichi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Campus Data Center fa paura: "Diciamo no al deserto di cemento"Il progetto del nuovo centro dati nel Vimercatese prevede la costruzione di un grande complesso di server con una capacità di 300 Megawatt.

Il mega data center a Certosa di Pavia all’attenzione della Regione: “Una colata di cemento, anche la Giunta è perplessa”Il progetto di un grande data center previsto in un'area verde vicino alla Certosa di Pavia ha suscitato l'interesse della Regione.

Temi più discussi: I 20 nuovi datacenter in Lombardia: e a Pavia scatta la rivolta dei cittadini contro l'ecomostro; Data Center, Lacchiarella dice no. I comitati organizzano proteste: Basta cemento e sovraccarichi; La Lombardia punta sui data center, l’affare che divora risorse e territori; Grande come 32 campi da calcio e consumi pari a Bologna: la rivolta contro il mega data center a Sud di Milano.

Cittadini in piazza a Lacchiarella contro le realizzazioni dei Data Center: Impatto pesante milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Data Center, Lacchiarella dice no. I comitati organizzano proteste: Basta cemento e sovraccarichiIeri una delle prime manifestazioni di cittadini contro le infrastrutture volute dai colossi digitali. L’impianto sorgerà in un’area di 228mila metri quadrati accanto al centro commerciale Il Girasole ... ilgiorno.it

Cittadini in piazza a Lacchiarella contro le realizzazioni dei Data Center: Impatto pesantePrima manifestazione di protesta in provincia di Pavia, contestato il progetto che prevede la realizzazione del polo Apto Campus a ridosso delle aree del Parco Agricolo Sud Milano. Si allarga la prote ... msn.com