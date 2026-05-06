Martedì prossimo, 19 maggio, il Consiglio regionale della Lombardia discuterà un progetto di legge che riguarda l’insediamento di nuovi data center nella regione. La proposta mira a stabilire regole per le autorizzazioni e le compensazioni ambientali legate a queste strutture. La discussione si inserisce in un contesto di confronto tra le diverse forze politiche sulla questione, che ha già sollevato diverse opinioni pubbliche e richieste di chiarimenti.

Il progetto di legge con il quale la Regione intende regolamentare l’insediamento di nuovi data center in Lombardia approderà in Consiglio regionale martedì prossimo, il 19 maggio per l’esattezza. Ieri si è consumato un nuovo passaggio dell’iter di approvazione: il via libera al provvedimento da parte della Commissione Bilancio del Consiglio regionale. E si sono riaccese le polemiche. In particolare per un emendamento, già riportato nei giorni scorsi: quello con il quale Giulio Gallera, consigliere regionale di Forza Italia, propone di esentare dalle compensazioni ambientali gli operatori che decidano di aprire un data center in un’area industriale o commerciale dismessa, vale a dire: il tipo di area che la stessa legge indica come prioritarie per accogliere nuovi data center.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovi data center e compensazioni. Scontro in Regione

THE SUMERIANS: the origin of civilization and the first cities

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