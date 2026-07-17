Il fenomeno del ‘Cold Blob’ nel Nord dell'Atlantico si manifesta come un'area di acque più fredde rispetto alla media circostante. Osservazioni storiche e analisi recenti mostrano che questa zona di acque più fredde si è formata nel corso del tempo, influenzando i modelli climatici regionali. Alcuni studi suggeriscono che il ‘Cold Blob’ possa avere un ruolo nelle variazioni di clima in Europa, ma non ci sono evidenze dirette che provochi le ondate di caldo. La sua presenza è stata documentata attraverso analisi di dati oceanici e atmosferici.

Che cos’è esattamente il fenomeno del ‘Cold Blob’? “Il ‘Cold Blob’, anche chiamato ‘Warming Hole’ è un fenomeno che osserviamo anche analizzando il riscaldamento del passato. Il pianeta si è riscaldato praticamente ovunque, ma non in modo uniforme: ci sono regioni dove la temperatura sale di più. E poi esiste questa zona del Nord Atlantico che non si è riscaldata e che, anzi, ha registrato persino un leggero raffreddamento. Ci sono diverse possibili spiegazioni, ma quella più probabile è il rallentamento della circolazione profonda dell'oceano (AMOC). Il rallentamento di questo meccanismo comporta un minore trasporto di calore verso nord e, di conseguenza, un deficit di riscaldamento in questa regione del Nord Atlantico". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il ‘Cold Blob’ del Nord dell'Atlantico causa davvero le ondate di caldo in Europa?

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Mysterious cold blob in the Atlantic suggests the AMOC is weakening

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