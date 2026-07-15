Il 15 luglio 2026 si è scoperto che nel nord dell’Atlantico esiste un punto, chiamato 'Cold Blob', che si raffredda, mentre il resto del pianeta si riscalda. Questo fenomeno è stato osservato in concomitanza con un aumento delle ondate di caldo in altre aree. La correlazione tra il raffreddamento di questa zona e le ondate di caldo non è stata ancora chiarita. Le autorità scientifiche continuano a monitorare la situazione.

Roma, 15 luglio 2026 – Mentre l’intero pianeta si riscalda a causa del cambiamento climatico – e l’Europa al doppio della velocità - nel nord dell’oceano Atlantico esiste un punto, l’unico, che si raffredda. La comunità scientifica l’ha rinominato ‘Cold Blob’ (‘macchia fredda’ ) e in uno studio internazionale di maggio 2026, condotto dal Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), i ricercatori hanno indagato le cause di questa anomalia, che potrebbe avere un’influenza sulle ondate di caldo sempre più intense che toccano l’Europa. https:www.quotidiano.netcronacatemporali-oggi-sistema-convettivo-a-mesoscala-r08uhfge Scioglimento dei ghiacci e rallentamento dell’AMOC. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il nesso tra ‘Cold Blob’, l’unico punto al mondo che si raffredda, e le ondate di caldo

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