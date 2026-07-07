Secondo un rappresentante dell’OMS Europa, le ondate di calore potrebbero protrarsi fino all’inizio dell’autunno. Ha aggiunto che i governi dovrebbero considerare il caldo come un fenomeno stagionale, simile all’influenza. Le città sono state progettate in un contesto climatico ormai alterato dall’uso intensivo di combustibili fossili, come carbone, petrolio e gas. Il clima di un tempo non si riscontra più nelle condizioni attuali.

Le città in cui viviamo sono ormai progettate per un clima ormai stravolto dall’utilizzo smodato di combustibili fossili (carbone, petrolio e gas). Il clima “di una volta” letteralmente non esiste più. L’intera estate mediterranea, per non dire europea, non è più un momento atteso, quello in cui si rallenta e ci si ricarica dalle fatiche professionali o scolastiche: è diventata una prova di salute pubblica, giustizia sociale e tenuta dell’assetto urbano per come lo abbiamo conosciuto fino a oggi. Il riferimento è ai continui blackout che stanno colpendo decine di città in tutta Europa. «Le nostre città sono state costruite per un clima che non esiste più. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quando finirà questo caldo? Per Hans Kluge dell’OMS Europa «ondate di calore possono estendersi fino all’inizio dell’autunno. I governi devono trattare il caldo come l'influenza stagionale»

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