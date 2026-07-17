Il Cinema in Piazza 2026 si è concluso il 14 luglio con oltre 120.000 persone presenti. L’evento ha attirato pubblico sia locale che internazionale, confermandosi come uno degli appuntamenti più frequentati dell’anno. La manifestazione ha offerto una serie di proiezioni e attività, attirando un pubblico numeroso e variegato. La chiusura ha segnato il record di presenze rispetto alle edizioni precedenti.

Il Cinema in Piazza 2026: successo internazionale e record di presenze. L’edizione 2026 de Il Cinema in Piazza si è ufficialmente conclusa lo scorso 14 luglio, incoronando la manifestazione come uno dei punti di riferimento del panorama culturale cittadino e internazionale. Con la proiezione di Novecento di Bernardo Bertolucci, alla presenza straordinaria di Robert De Niro, il festival ha chiuso un’annata da primato che ha registrato oltre 120.000 spettatori. Un successo che si inserisce a pieno titolo tra gli eventi culturali estivi più rilevanti e capaci di generare un reale impatto sociale ed economico per l’intero territorio. L’affluenza di questa stagione ha dimostrato una capacità di attrazione che supera abbondantemente i confini locali e nazionali. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Cinema in Piazza 2026 chiude con oltre 120mila presenze

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