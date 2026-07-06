Tutti pazzi per la Ducati La festa chiude col record | 120mila presenze a Misano

A Misano, durante le celebrazioni del centenario, sono state registrate circa 120.000 presenze, secondo le stime ufficiali. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso, paragonabile a quello di un Gran Premio di MotoGP. La festa si è conclusa con un'affluenza record, confermando l'interesse per l'evento e per il marchio.

Come un Gran premio della Motogp. Batte forte il cuore di Ducati, che ha festeggiato il suo centenario in pista a Misano con un pubblico da record. Alla fine sono state ben 118.036 le presenze durante i 3 giorni del World Ducati Week. Un’edizione davvero memorabile, quella conclusasi ieri nel circuito ’Marco Simoncelli’. La più partecipata e internazionale di sempre, questa del centenario. Con i fan della Ducati arrivati in Riviera da ogni parte del mondo per celebrare i 100 anni del mito di Borgo Panigale. Una vera e propria marea rossa, che ha travolto e coinvolto non solo Misano, ma anche Riccione e Cattolica, tra eventi e parate. Ma il cuore della festa Ducati è stato il circuito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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