Il Cimitero monumentale dell’Antella compie 170 anni. Considerato il secondo cimitero monumentale d’Italia, dopo il Verano di Roma, conserva numerose opere d’arte, architetture e testimonianze storiche. Durante la sua lunga storia, ha visto la sepoltura di molte persone e ha subito interventi di restauro e manutenzione. La struttura rappresenta un esempio significativo di architettura funeraria e di patrimonio culturale. La celebrazione dell’anniversario si svolgerà con eventi e iniziative dedicate.

Firenze, 17 luglio 2026 - Il Cimitero monumentale dell’Antella compie quest’anno 170 anni di storia e memoria. Considerato il secondo cimitero monumentale d’Italia dopo il Verano di Roma, custodisce opere d’arte, architetture e testimonianze storiche di straordinario valore. Costruito tra il 1855 e il 1856 per volontà del pievano don Giuseppe Scappini e ampliato nel tempo da figure come Giacomo Roster e Adolfo Natalini, rappresenta oggi uno dei complessi monumentali più suggestivi del territorio fiorentino. Qui riposano i corpi di personaggi importanti, grandi artisti, famiglie nobili e dai cognomi altisonanti insieme alla "gente di Antella". Le sepolture eccellenti: dall’amata da Leopardi al giocatore del Grande Torino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Cimitero monumentale dell’Antella, 170 anni di storia e memoria

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