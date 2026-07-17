Il Cimitero monumentale dell’Antella 170 anni di storia e memoria

Da lanazione.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Cimitero monumentale dell’Antella compie 170 anni. Considerato il secondo cimitero monumentale d’Italia, dopo il Verano di Roma, conserva numerose opere d’arte, architetture e testimonianze storiche. Durante la sua lunga storia, ha visto la sepoltura di molte persone e ha subito interventi di restauro e manutenzione. La struttura rappresenta un esempio significativo di architettura funeraria e di patrimonio culturale. La celebrazione dell’anniversario si svolgerà con eventi e iniziative dedicate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Firenze, 17 luglio 2026 - Il Cimitero monumentale dell’Antella compie quest’anno 170 anni di storia e memoria. Considerato il secondo cimitero monumentale d’Italia dopo il Verano di Roma, custodisce opere d’arte, architetture e testimonianze storiche di straordinario valore. Costruito tra il 1855 e il 1856 per volontà del pievano don Giuseppe Scappini e ampliato nel tempo da figure come Giacomo Roster e Adolfo Natalini, rappresenta oggi uno dei complessi monumentali più suggestivi del territorio fiorentino. Qui riposano i corpi di personaggi importanti, grandi artisti, famiglie nobili e dai cognomi altisonanti insieme alla "gente di Antella". Le sepolture eccellenti: dall’amata da Leopardi al giocatore del Grande Torino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il cimitero monumentale dell8217antella 170 anni di storia e memoria
© Lanazione.it - Il Cimitero monumentale dell’Antella, 170 anni di storia e memoria
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: A cielo aperto – il cimitero monumentale di Bari

Visita notturna al cimitero monumentale di Chieti con il FaiVenerdì 8 maggio, dalle 21 alle 23, si svolgerà una visita guidata serale al cimitero monumentale di Chieti, organizzata dalla delegazione locale del...

Temi più discussi: Il Cimitero monumentale dell’Antella, 170 anni di storia e memoria; Sepolte Memorie, torna il viaggio teatrale nel Cimitero Monumentale dell'Antella; Promozione del cimitero monumentale come destinazione turistica - Messina - Impegno somme; Reggio, raffica di furti al Cimitero Monumentale: rubata la statua dell’aviatore Cantarelli.

il cimitero monumentale dellIl cimitero di Reggio Emilia saccheggiato dai ladri di bronzo e rame: rubata anche la statua dell'aviatore (alta due metri)La statua di bronzo dedicata a Giovanni Cantarelli è scomparsa nel nulla: segnalazioni di altri furti nel cimitero monumentale diventato riserva di materiali e metalli ... corrieredibologna.corriere.it

Furti di statue al cimitero Monumentale, la rabbia dei cittadini: Servono punizioni esemplari. VIDEOREGGIO EMILIA – In questi ultimi giorni il cimitero monumentale di Reggio Emilia è stato bersagliato dai furti, in particolare di statue e altri ornamenti in bronzo e in rame. Nel loro bottino dei lad ... reggionline.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web