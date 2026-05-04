Visita notturna al cimitero monumentale di Chieti con il Fai

Venerdì 8 maggio, dalle 21 alle 23, si svolgerà una visita guidata serale al cimitero monumentale di Chieti, organizzata dalla delegazione locale del Fai. L’evento prevede un contributo libero a partire da 5 euro. La visita notturna permette di esplorare il sito in un orario insolito, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire le opere e le architetture presenti nel cimitero.

Visita guidata serale al cimitero monumentale di Chieti, con la delegazione teatina del Fai. L'appuntamento è per venerdì 8 maggio, dalle 21 alle 23, con un contributo libero a partire da 5 euro. .🔗 Leggi su Chietitoday.it

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