A cielo aperto – il cimitero monumentale di Bari

Domenica 17 maggio alle 10.30 si terrà l’evento “A cielo aperto” nel cimitero monumentale di Bari. L’iniziativa propone un percorso che permette di scoprire il cimitero, un luogo di memoria, arte e storia, attraverso un itinerario insolito. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere questo spazio in modo diverso dal solito, tra monumenti, sculture e testimonianze del passato.

Domenica 17 maggio – ore 10.30A Cielo Aperto – Il Cimitero Monumentale di BariUn itinerario insolito e affascinante nel cuore di un luogo sacro che è anche uno straordinario scrigno di memoria, arte e storia. Passeggiando tra viali alberati e imponenti monumenti funerari, scopriremo le vicende di.🔗 Leggi su Baritoday.it

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