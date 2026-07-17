Il caso Roggero e la maggioranza vannaccizzata Gara o prove d’intesa?
Mario Roggero e Roberto Vannacci sono stati coinvolti in un incontro pubblico che ha attirato l’attenzione sulla scena politica locale. Durante l’evento, Roggero ha partecipato a un dibattito con la maggioranza, mentre Vannacci è stato presente in un secondo momento. La presenza di entrambi ha sollevato domande sulla possibilità di un’alleanza o di una competizione interna, con alcuni osservatori che parlano di una strategia condivisa o di tensioni in vista di prossime elezioni.
Mario Roggero collante o pomo della discordia? Terreno di competizione a destra o anello di congiunzione con Roberto Vannacci in vista di future alleanze? La sgrammaticatura istituzionale che si è materializzata ieri con l ’avvio dell’istruttoria per la grazia al gioielliere 72enne condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi di reclusione decisa dal Guardasigilli Carlo Nordio e la successiva convocazione del ministro al Quirinale, confermano in ogni caso la “vannaccizzazione” della maggioranza. Non è sfuggito che la raccolta firme per richiedere al ministero della Giustizia l’avvio dell’iter per la grazia è stata lanciata dai capigruppo di Camera e Senato di Fdi, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Civici d’Italia, Udc, Maie-Centro popolare proprio nel giorno del via libera di Montecitorio alla nuova legge elettorale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Notizie e thread social correlati
Caso Roggero, la Cassazione conferma la condanna definitiva. Ma è gara a destra a intestarsi la battaglia per la “difesa sempre legittima”La Cassazione ha confermato la condanna definitiva a quasi 15 anni di carcere per un uomo che ha ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un...
Roggero, Nordio avvia l’istruttoria per la grazia dopo la richiesta dei capigruppo di maggioranzaIl ministro della Giustizia ha avviato l’istruttoria per la concessione della grazia a un gioielliere di 72 anni condannato a quasi 15 anni di...
Temi più discussi: Caso Roggero, Mattarella riceve Nordio: La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato; Il caso Roggero non è legittima difesa. La sentenza dei giudici è giusta e corretta; Legittima difesa, cosa dice la legge in Italia e perché Roggero è stato condannato; Caso Roggero: perché la Cassazione ha confermato la condanna.
Caso Roggero, Il Quirinale non avvisato sconfessa Nordio e cita Einaudi sulle regole x.com
Il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d'Italia a Bra, Carlo Patria, commenta la recente sentenza della Corte di Cassazione sul caso di Mario Roggero, sottolineando come il tema della legittima difesa sia tornato centrale nel dibattito pubblico naziona facebook
Il gioielliere Roggero è ancora libero: 'Provato, ma è resiliente' reddit
Mario Roggero, Nordio si attiva per la grazia. Mattarella: Spetta al Quirinale decidereMario Roggero (frame da video Instagram @marioroggero) Si infiamma il dibattito politico sul caso ... msn.com
Il pressing del centrodestra per la grazia, l'altolà del Colle: il caso Roggero è diventato politicoIl gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori è ancora in libertà. Ma monta la richiesta dei partiti di Governo, capitanati dalla Lega, di un atto di clemenza del capo dello Stato ... avvenire.it