Mario Roggero e Roberto Vannacci sono stati coinvolti in un incontro pubblico che ha attirato l’attenzione sulla scena politica locale. Durante l’evento, Roggero ha partecipato a un dibattito con la maggioranza, mentre Vannacci è stato presente in un secondo momento. La presenza di entrambi ha sollevato domande sulla possibilità di un’alleanza o di una competizione interna, con alcuni osservatori che parlano di una strategia condivisa o di tensioni in vista di prossime elezioni.

Mario Roggero collante o pomo della discordia? Terreno di competizione a destra o anello di congiunzione con Roberto Vannacci in vista di future alleanze? La sgrammaticatura istituzionale che si è materializzata ieri con l ’avvio dell’istruttoria per la grazia al gioielliere 72enne condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi di reclusione decisa dal Guardasigilli Carlo Nordio e la successiva convocazione del ministro al Quirinale, confermano in ogni caso la “vannaccizzazione” della maggioranza. Non è sfuggito che la raccolta firme per richiedere al ministero della Giustizia l’avvio dell’iter per la grazia è stata lanciata dai capigruppo di Camera e Senato di Fdi, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Civici d’Italia, Udc, Maie-Centro popolare proprio nel giorno del via libera di Montecitorio alla nuova legge elettorale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il caso Roggero e la maggioranza vannaccizzata. Gara o prove d’intesa?

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