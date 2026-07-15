La Cassazione ha confermato la condanna definitiva a quasi 15 anni di carcere per un uomo che ha ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un tentativo di furto nella sua gioielleria nel 2021. La sentenza riguarda un episodio avvenuto nel mese di aprile, quando l’uomo reagì all’assalto. La decisione è irrevocabile, e il condannato dovrà scontare la pena stabilita. La vicenda ha suscitato divisioni tra le forze politiche sulla legittimità della difesa in situazioni di emergenza.

La sentenza è ormai definitiva. Per la Cassazione Mario Roggero dovrà scontare 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto alla sua gioielleria di Grinzane Cavour, il 28 aprile 2021. La Prima sezione penale della Suprema Corte ha respinto il ricorso della difesa, confermando quanto già deciso dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino. Si chiude così una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni. Ma, come spesso accade quando si parla di sicurezza e legittima difesa, il verdetto rischia di alimentare ancora di più lo scontro politico. L’iter processuale aveva escluso la legittima difesa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caso Roggero, la Cassazione conferma la condanna definitiva. Ma è gara a destra a intestarsi la battaglia per la “difesa sempre legittima”

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