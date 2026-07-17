Il caso ‘Hidden Garden’ riguarda la costruzione di un edificio di sette piani in un cortile, sostituendo un precedente edificio di tre piani e una villetta demoliti. La Procura ha evidenziato che il progetto si basa su “macroscopici illeciti” e ha escluso che ci siano state azioni di buona fede. Le indagini hanno riscontrato falsità evidenti che hanno consentito la realizzazione di volumi molto superiori a quelli consentiti.

Il percorso che ha portato alla costruzione di un palazzo di sette piani in un cortile, al posto di un edificio di tre piani e una villetta abbattuti, è gravato da "macroscopiche falsità" che hanno portato alla realizzazione di "volumi abnormi". E sul tema urbanistico è una "fake news" la supposta "buona fede di operatori pubblici e privati", in un Paese che "ha enormi problemi con l’urbanistica e con il diritto" e dove manca "una coscienza diffusa sugli enormi danni" provocati dagli abusi edilizi. Sono alcune delle considerazioni al centro delle repliche della pm Marina Petruzzella nell’udienza preliminare con 26 imputati scaturita dalla... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caso ‘Hidden Garden’: "Macroscopici illeciti. Non si parli di buona fede"

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