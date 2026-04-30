Il Ministro della Giustizia ha comunicato la posizione del Ministero riguardo al caso Grazia, specificando che qualora vengano riscontrati illeciti, si procederà con l’annullamento. La dichiarazione si riferisce alla gestione e alle eventuali irregolarità legate alla vicenda, senza entrare nel merito di altri aspetti o ipotesi. La questione resta sotto osservazione, in attesa di eventuali approfondimenti o verifiche ufficiali.

? Cosa sapere Il Ministro Nordio ha definito la posizione del Ministero della Giustizia sul caso Grazia.. L'accertamento di illeciti tecnici comporterebbe l'annullamento della misura secondo le procedure vigenti.. Giovedì 30 aprile 2026, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha tenuto un vertice con i viceper definire la posizione del Ministero sulla questione Grazia, dichiarando che qualora venissero accertati illeciti la misura andrebbe annullata. L’incontro si è svolto in un clima di estrema cautela all’interno del fortino ministeriale. Mentre alla Camera si concentrano le energie sulla difesa di Sisto, il Guardasigilli ha preferito mantenere una linea di distacco istituzionale, negando qualsiasi tipo di attrito con il Governo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Grazia, Nordio mette i puntini: se ci sono illeciti si annulla

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