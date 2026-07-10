In 19 minuti, due multe sono state fatte per la stessa sosta a Bari, tra la notte del 30 e quella del 31 maggio. Un turista napoletano denuncia che le multe sarebbero state elevate sulla stessa auto in breve tempo, accusando di fare cassa sulla buona fede dei visitatori. La denuncia è stata inviata tramite lettera aperta al sindaco e al comandante della Polizia locale, chiedendo verifiche sull’operato degli agenti.

Due multe per la stessa sosta, elevate a distanza di appena 19 minuti tra la notte del 30 e quella del 31 maggio. È quanto denuncia Michele, turista napoletano in vacanza a Bari, in una lettera aperta indirizzata al sindaco e al comandante della Polizia locale, ai quali chiede di verificare l’operato degli agenti. Secondo quanto ricostruito nella segnalazione, l’auto dell’uomo sarebbe stata sanzionata una prima volta alle 23.46 del 30 maggio in via Onofrio Mazzitelli, per divieto di sosta. Sul parabrezza, però, non sarebbe stato lasciato alcun preavviso. Il turista avrebbe quindi appreso dell’esistenza del verbale soltanto in seguito, quando la contestazione gli è stata notificata tramite posta elettronica certificata, con l’aggiunta delle relative spese. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Due multe in 19 minuti, il record di un turista napoletano a Bari. «Così si fa cassa sulla buona fede dei visitatori»

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