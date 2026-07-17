Il caso del Compro oro | un’altra indagine per il commissario Macchi

Un nuovo fascicolo è stato aperto sull’attività di un negozio di compro oro, coinvolto in un’indagine della procura. La polizia ha sequestrato documenti e oggetti durante un’operazione nelle ultime ore. L’attività del negozio, che si trova nel centro cittadino, è sotto esame per presunte irregolarità nelle transazioni. Nessuna persona è ancora stata iscritta nel registro degli indagati. L’indagine prosegue per verificare eventuali violazioni di legge.

Se siete come me, e ve lo auguro, anche a voi piace leggere in vacanza, nel frastuono di una spiaggia romagnola o nel silenzio edenico delle Dolomiti. Io leggo gialli. In questo momento siete in vacanza? Allora buon divertimento con il commissario Macchi. 19) Il caso del Compro oro. Il commissario Macchi fu svegliato nel cuore della notte da una telefonata dell’agente scelto Mongiusti: “Stava dormendo, capo?” “Sto ancora dormendo”. “Il Compro oro presso piazza Duomo è stato ripulito”. “C’è scappato il morto?” “N-no”. Clic! L’indomani, dopo una squisita colazione da Cova, la Maison che ha trasformato l’alta pasticceria in un linguaggio senza tempo, dove tradizione artigianale e gusto contemporaneo si incontrano, il commissario Macchi raggiunse a piedi la scena del crimine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Eks Penyidik KPK Ungkap 'Deal-Deal' Kasus Jampidsus Sulit: Uang dan Emas Sudah Disita

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