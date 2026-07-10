come il commissario macchi ha risolto il caso dei quattro dipinti rubati

Notizia in breve

Il commissario Macchi ha individuato i responsabili del furto di quattro dipinti avvenuto in una galleria d’arte. Gli investigatori hanno raccolto prove che hanno portato all’arresto di due persone, ritenute coinvolte nel colpo. Le opere sono state recuperate e restituite al proprietario. La polizia ha confermato che il caso è stato risolto senza ulteriori complicazioni.