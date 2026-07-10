Come il commissario Macchi ha risolto il caso dei quattro dipinti rubati
Il commissario Macchi ha individuato i responsabili del furto di quattro dipinti avvenuto in una galleria d’arte. Gli investigatori hanno raccolto prove che hanno portato all’arresto di due persone, ritenute coinvolte nel colpo. Le opere sono state recuperate e restituite al proprietario. La polizia ha confermato che il caso è stato risolto senza ulteriori complicazioni.
Se siete come me, e ve lo auguro, anche a voi piace leggere in vacanza, nel frastuono di una spiaggia romagnola o nel silenzio edenico delle Dolomiti. Io leggo gialli. In questo momento siete in vacanza? Allora buon divertimento con il commissario Macchi. 18) Il caso dei dipinti rubati. Dopo un decennio, le controversie legali sull’eredità della marchesa Cavalcanti erano finalmente terminate: vedova e senza figli, il suo ingente patrimonio stava per essere distribuito fra 23 litigiosi cugini di secondo grado quando quattro dipinti antichi di valore inestimabile furono rubati dalla sua collezione. Ma, appena due settimane dopo, una telefonata... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Se anche a voi piace leggere gialli, buon divertimento con il commissario Macchi!Un lettore ha condiviso la sua passione per i gialli, affermando di leggere spesso in vacanza, sia in spiaggia che in montagna.