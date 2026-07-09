Nelle scorse ore sono stati segnalati alcuni episodi di tentata truffa ai danni di esercizi “compro oro” in Italia: le vittime sono state contattate da individui che si sono finti appartenenti alle Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di ottenere denaro e beni preziosi attraverso la cosiddetta tecnica del “finto Carabiniere”. La tecnica del “finto Carabiniere” Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’allerta è stata diffusa per mettere in guardia sia i cittadini che gli operatori commerciali dopo che alcuni episodi di tentata truffa sono stati segnalati proprio nella giornata di ieri. I malviventi, spacciandosi per agenti delle Forze dell’Ordine, hanno contattato telefonicamente le vittime, prospettando inesistenti indagini, controlli o emergenze, nel tentativo di ottenere denaro, gioielli o altri beni di valore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il caso dei tentativi di truffa ai compro oro, come funziona il raggiro con finte telefonate d’emergenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il SEGRETO dei COMPRO ORO in ITALIA

Notizie e thread social correlati

«Truffa della ballerina», come funziona il raggiro su WhatsApp: un caso a Pachino, bonifico da 395 euroUna donna residente in provincia di Roma è stata denunciata a Pachino per aver truffato un residente locale tramite WhatsApp.

Raggiro del finto carabiniere: 12 tentativi di truffa in poche oreLunedì 20 aprile 2026, nel territorio pordenonese, si sono verificati 12 tentativi di truffa ai danni di anziani, a partire dalle ore 13:00.

Temi più discussi: Non si ferma la piaga delle truffe agli anziani: 30 tentativi in poche ore; Usa, la Corte Suprema consente a Lisa Cook di restare alla Fed; Scippo in spiaggia, furti e tentate effrazioni: estate di segnalazioni a Fano; Monticello: tentativi di furto in Via Bellini. Banda in fuga.

Che poi la presa delle impronte descritta come tutela per i possessori in caso di smarrimento o di tentativi di contraffazione, mi sembra una supercazzola prematurata. Chissà in che mani andrà tutto sto archivio di impronte digitali . - X x.com

Cinque tentativi di truffa ma gli anziani non cadono nella trappola telefonicaCinque tentativi di truffa ai danni di anziani nel giro di poche ore. È quanto accaduto negli ultimi giorni in città. Questa volta, però, il piano è fallito in tutti i casi e le vittime designate, che ... ilmessaggero.it

Il raggiro dei gioielliL'ultima denuncia arriva da Gressan, ma è tutto il territorio regionale a essere coinvolto. La denuncia è dei Carabinieri: si moltiplicano i tentativi di truffe telefoniche ai danni di persone fragili ... rainews.it