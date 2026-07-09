Il caso dei tentativi di truffa ai compro oro come funziona il raggiro con finte telefonate d’emergenza
Nelle scorse ore sono stati segnalati alcuni episodi di tentata truffa ai danni di esercizi “compro oro” in Italia: le vittime sono state contattate da individui che si sono finti appartenenti alle Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di ottenere denaro e beni preziosi attraverso la cosiddetta tecnica del “finto Carabiniere”. La tecnica del “finto Carabiniere” Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’allerta è stata diffusa per mettere in guardia sia i cittadini che gli operatori commerciali dopo che alcuni episodi di tentata truffa sono stati segnalati proprio nella giornata di ieri. I malviventi, spacciandosi per agenti delle Forze dell’Ordine, hanno contattato telefonicamente le vittime, prospettando inesistenti indagini, controlli o emergenze, nel tentativo di ottenere denaro, gioielli o altri beni di valore. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Il SEGRETO dei COMPRO ORO in ITALIA
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