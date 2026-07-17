Il Cammino dei Mille parte da una discarica | allarme a San Martino delle Scale
Il Cammino dei Mille comincia in una discarica a San Martino delle Scale. Dopo gli incendi del 2023 che hanno danneggiato l’area, i residenti si mobilitano per la tutela ambientale. La presenza di rifiuti abbandonati e i danni causati dal fuoco sono al centro delle proteste locali. Sono in corso iniziative di sensibilizzazione e interventi per ripulire e proteggere il territorio. La situazione resta critica e richiede interventi immediati.
Dopo gli incendi che nel 2023 avevano colpito duramente il territorio, cresce a San Martino delle Scale l’impegno civico dei cittadini per la tutela ambientale della frazione. A farsi portavoce delle criticità è Sergio Pellerito, agronomo, ex dirigente della Regione Siciliana oggi in pensione, nato e residente a San Martino delle Scale, iscritto al Circolo del Partito Democratico di Monreale. Una complessità che, secondo l’agronomo, si riflette anche nella gestione amministrativa del territorio: “Si pensi alla gestione del patrimonio boschivo demaniale di proprietà comunale, regionale e statale (Fondo Edifici di Culto, Ministero Interno) da parte del Dipartimento regionale Sviluppo Rurale e Territoriale. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
Notizie e thread social correlati
Tragedia a San Martino delle Scale: muore un endurista dopo una cadutaUn incidente si è verificato a San Martino delle Scale durante una sessione di enduro, portando alla morte di un motociclista dopo una caduta.
Primo Maggio a San Martino delle Scale: visite guidate nell'abbazia dei benedettiniIl primo maggio, l'abbazia dei benedettini di San Martino delle Scale sarà aperta al pubblico per visite guidate.
Argomenti più discussi: Portella Castellaccio tra rifiuti e degrado: chiesta la bonifica in vista del Cammino dei Mille; Itinerari: San Martino di Licciorno, un cammino lungo la storia; Pagine in cammino fa tappa a Frontone: mercoledì 15 luglio, Carlo Magnani presenta L’anima dei borghi; Opera San Camillo, martedì scatta il ’trekking sociale’.
Un appuntamento che si rinnova di anno in anno. Con fede e devozione, i pellegrini della Parrocchia San Martino (Castelpetroso) hanno raggiunto a piedi la Basilica, accompagnando la Madonna del Rosario. Un cammino di preghiera che continua a unire facebook
Fratello ateo, nobilmente pensoso alla ricerca di un Dio che io non so darti, attraversiamo insieme il deserto. Di deserto in deserto andiamo oltre la foresta delle fedi, liberi e nudi verso il nudo Essere e là, dove la parola muore, abbia fine il nostro cammino D. x.com