Il Cammino dei Mille parte da una discarica | allarme a San Martino delle Scale

Notizia in breve

Il Cammino dei Mille comincia in una discarica a San Martino delle Scale. Dopo gli incendi del 2023 che hanno danneggiato l’area, i residenti si mobilitano per la tutela ambientale. La presenza di rifiuti abbandonati e i danni causati dal fuoco sono al centro delle proteste locali. Sono in corso iniziative di sensibilizzazione e interventi per ripulire e proteggere il territorio. La situazione resta critica e richiede interventi immediati.