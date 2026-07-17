Il Cammino dei Mille parte da una discarica | allarme a San Martino delle Scale

Da monrealelive.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Cammino dei Mille comincia in una discarica a San Martino delle Scale. Dopo gli incendi del 2023 che hanno danneggiato l’area, i residenti si mobilitano per la tutela ambientale. La presenza di rifiuti abbandonati e i danni causati dal fuoco sono al centro delle proteste locali. Sono in corso iniziative di sensibilizzazione e interventi per ripulire e proteggere il territorio. La situazione resta critica e richiede interventi immediati.

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Dopo gli incendi che nel 2023 avevano colpito duramente il territorio, cresce a San Martino delle Scale l’impegno civico dei cittadini per la tutela ambientale della frazione. A farsi portavoce delle criticità è Sergio Pellerito, agronomo, ex dirigente della Regione Siciliana oggi in pensione, nato e residente a San Martino delle Scale, iscritto al Circolo del Partito Democratico di Monreale. Una complessità che, secondo l’agronomo, si riflette anche nella gestione amministrativa del territorio: “Si pensi alla gestione del patrimonio boschivo demaniale di proprietà comunale, regionale e statale (Fondo Edifici di Culto, Ministero Interno) da parte del Dipartimento regionale Sviluppo Rurale e Territoriale. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

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