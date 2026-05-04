Tragedia a San Martino delle Scale | muore un endurista dopo una caduta

Un incidente si è verificato a San Martino delle Scale durante una sessione di enduro, portando alla morte di un motociclista dopo una caduta. Il gruppo di appassionati si è diviso durante il percorso, e uno di loro ha trovato il corpo tra la vegetazione. Le autorità sono intervenute sul luogo per i rilievi e per avviare le indagini sull’accaduto. La vittima aveva 35 anni e risiedeva nella zona.

? Cosa scoprirai Come si è separato il gruppo durante il percorso?. Chi ha individuato il corpo nel fitto della vegetazione?. Perché i soccorsi ordinari sono risultati insufficienti sul luogo?. Cosa riveleranno i rilievi sulla traiettoria della moto?.? In Breve Allarme dato da escursionisti stranieri dopo la scomparsa avvenuta intorno alle ore 13.. Soccorso alpino, carabinieri di San Martino delle Scale e personale 118 sul luogo.. Indagini dei carabinieri e del corpo forestale sulla traiettoria della moto a Portella Sant’Anna.. Intervento del medico legale richiesto dal magistrato per il recupero della salma.. L’aspro terreno di Portella Sant’Anna, nei pressi di San Martino delle Scale, ha strappato la vita a Francesco Sanfratello ieri pomeriggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a San Martino delle Scale: muore un endurista dopo una caduta Notizie correlate Leggi anche: Incidente con la moto a San Martino delle Scale, un uomo muore precipitando in una scarpata Leggi anche: Incidente con la moto a San Martino delle Scale, un uomo muore precipitando in un dirupo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tragedia a San Martino Canavese: ciclista travolto da un'auto sulla provinciale, morto il 73enne Danilo Andreatta; La pedalata all’aria aperta si trasforma in tragedia: schianto fatale davanti agli occhi dell’amico; Tragedia a San Martino delle Scale, cade con la moto in un dirupo: morto giovane; Ciclista travolto e ucciso sulla Sp 63 a San Martino Canavese. Esce fuori strada con la moto, muore palermitano a San Martino delle ScaleUma seconda tragedia ieri a Palermo. Un secondo motociclista ha perso la vita. Francesco Sanfratello. palermitano di 59 anni endurista è morto in un’area impervia nei pressi di Portella Sant’Anna […] ... blogsicilia.it Incidente con la moto a San Martino delle Scale: muore un uomoPALERMO- Incidente mortale a San Martino delle Scale. Un uomo è morto mentre era in sella alla sua moto da enduro in una zona nei pressi di Portella Sant’Anna. Sarebbe caduto in una scarpata. Secondo ... livesicilia.it RTP Messina. . Sarà uno dei primi pensieri del prossimo sindaco decidere cosa farne della seconda metà di viale San Martino. I lavori per il restyling della strada sono arrivati a via Santa Cecilia, dove oggi termina l'isola pedonale. Il piano della mobilità sosten - facebook.com facebook