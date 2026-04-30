Primo Maggio a San Martino delle Scale | visite guidate nell' abbazia dei benedettini
Il primo maggio, l'abbazia dei benedettini di San Martino delle Scale sarà aperta al pubblico per visite guidate. L'evento si svolgerà a partire dalle 10.30, con gli ingressi consentiti previo appuntamento 30 minuti prima. L'abbazia, situata nella zona di San Martino delle Scale, sarà accessibile ai visitatori durante questa giornata.
L'Abbazia di San Martino delle Scale venerdì 1 maggio apre le porte alle visite guidate (ore 10.30, con appuntamento 30 minuti prima sul posto). Per prenotare è necessario scrivere via mail a [email protected] o [email protected] storico Igor Gelarda, profondo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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