La moglie di un ex calciatore è morta in circostanze sconosciute, lasciando l'ex sportivo distrutto. Dopo il lutto, ha iniziato a bere e a usare droghe, portandolo a perdere il lavoro e a isolarsi. La sua vita è peggiorata progressivamente, fino a portarlo a un tentativo di suicidio. La sua storia si è conclusa con un ricovero in ospedale e un percorso di recupero ancora in corso.

Quando non è capito, elaborato e metabolizzato, il dolore ha il terribile potere di rigenerarsi. Ti investe, ti scuote, ti devasta e, se non riesci a dominarlo, il che spesso significa semplicemente accettarlo, come una pietra lanciata dall’alto di una montagna comincia a rotolare a valle e si porta dietro tutto, compreso colui che sta provando quel male e non vede una via d’uscita, uno spiraglio di luce, una traccia che possa condurlo fuori dall’inferno. Il protagonista di questa storia ha conosciuto il buio dopo aver smesso la carriera da calciatore. Si chiama Colin Hendry. Non è stato un giocatore banale: buon difensore, tante... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il calvario della moglie, poi l'autodistruzione: Colin Hendry, l'eroe che ha perso tutto

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