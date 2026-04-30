L’attore noto per il suo ruolo in una popolare serie televisiva ha rivelato di aver accumulato debiti per milioni di euro mentre era impegnato nelle riprese di una delle sue produzioni di maggior successo. In passato, ha dichiarato di aver perso tutto, ma è stato salvato dall’intervento della moglie, che gli ha offerto supporto in un momento difficile. La sua esperienza è stata condivisa pubblicamente attraverso un’intervista.

Ian Somerhalder, volto iconico di The Vampire Diaries, ha raccontato di quando si è ritrovato sommerso dai debiti proprio mentre recitava in una delle serie televisive più seguite al mondo. L’attore, che ha interpretato Damon Salvatore dal 2009 al 2017, ha condiviso i dettagli di un incubo finanziario che ha rischiato di travolgerlo, sia economicamente che personalmente. Durante un’intervista al Beverage Forum di Manhattan Beach, in California, il 28 aprile, Somerhalder ha spiegato come sia finito in questa situazione drammatica. “Ho lasciato una carriera televisiva incredibilmente redditizia dopo il tracollo finanziario legato alla creazione di un’azienda che non avevo costruito nel modo giusto.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Avevo tutto e ho perso tutto”: Ian Somerhalder e i debiti da milioni, salvato dalla moglie Nikki Reed

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