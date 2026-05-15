Monica Montefalcone morta alle Maldive il dolore del marito che ha perso moglie e figlia | Successo qualcosa

Una donna è deceduta alle Maldive, mentre il marito ha annunciato la perdita sia della moglie sia della figlia. La famiglia ha comunicato che si è verificato un episodio improvviso, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause. Carlo Sommacal, marito e padre delle vittime, ha spiegato di aver assistito a una serie di eventi prima della tragedia, senza entrare in specifiche sulla dinamica. La vicenda ha suscitato sconcerto tra chi conosceva le persone coinvolte.

Monica Montefalcone è morta durante un’immersione alle Maldive insieme alla figlia Giorgia. A parlare, nelle ore successive alla tragedia, è stato il marito Carlo Sommacal, che ha perso moglie e figlia nello stesso drammatico episodio. “Dev’essere successo qualcosa là sotto”, ha raccontato l’uomo, convinto che Monica, esperta subacquea, non avrebbe mai affrontato un’immersione rischiosa senza le necessarie condizioni di sicurezza. Monica Montefalcone morta alle Maldive, le parole del marito Monica Montefalcone e la figlia alle Maldine per progetto di ricerca Il legame tra madre e figlia Le indagini Monica Montefalcone morta alle Maldive, le... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Tragedia alle Maldive, morta la docente Monica Montefalcone

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