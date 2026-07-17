Il caldo intenso può ridurre la tolleranza alle frustrazioni, portando a un aumento di litigi sia nelle relazioni di coppia che nei contesti lavorativi. Secondo un esperto di medicina ambientale, l’alta temperatura amplifica la stanchezza e l’irritabilità, rendendo più difficile gestire i conflitti. Questa condizione può contribuire a una maggiore tensione nelle interazioni quotidiane, sia a casa che in ufficio.

Intervista a Alessandro Miani, presidente della Società di medicina ambientale: “Sul piano relazionale il calore intenso può abbassare la soglia di tolleranza alle frustrazioni”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Il caldo e i litigi di coppia o i conflitti al lavoro: “Amplifica stanchezza e irritabilità”

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Nella vita di Coppia, gestire il conflitto è fondamentale per non accumulare risentimento

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