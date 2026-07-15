caldo come una miccia per conflitti di coppia e liti sul lavoro

Durante la terza ondata di caldo, sono aumentate le liti in ufficio, i dissidi di coppia e gli scontri con vicini e familiari. Le alte temperature hanno contribuito a tensioni e conflitti tra le persone. Nessuna alterazione di eventi o persone coinvolte.

Liti in ufficio, dissidi di coppia, scontri con vicini e familiari? La colpa è anche del caldo. D’altra parte siamo nel pieno della terza ondata di calore. E il problema non è legato solo alla salute fisica. Perché il caldo estremo apre le porte a stress, ansia, insonnia e problemi dell’umore che – avvertono i medici della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) – possono sfociare in vere e proprie patologie psichiatriche. Insomma, non è un caso che – dopo notti di afa – si moltiplichino scontri e conflitti. L’effetto del caldo sulla salute mentale. “Le ondate di calore prolungate hanno un effetto diretto non solo sul corpo ma anche sulla mente, modificando i nostri comportamenti quotidiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Coppia litiga durante lo show

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