Caldo e notti tropicali | boom di insonnia irritabilità e conflitti

Da lapresse.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In questa estate 2024, molte persone segnalano un aumento dei problemi legati al sonno, con notti calde che rendono difficile riposare. Si registrano anche episodi di irritabilità, aggressività e difficoltà di concentrazione. Sono stati segnalati casi di conflitti e tensioni nelle relazioni quotidiane, attribuiti alle alte temperature notturne. Numerose persone riferiscono di sentirsi più stanche e meno motivate rispetto al solito. La situazione si manifesta in diverse regioni, con un incremento di segnalazioni di disturbi del sonno legati al caldo.

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Irritabili, aggressivi, pronti a saltare per un nonnulla, oppure distratti, apatici e demotivati? Alzi la mano chi, in questa torrida estate 2024, non si sia trovato a fare i conti con l’insonnia da caldo. “Le notti tropicali non producono soltanto disagio fisico: impediscono all’organismo di recuperare pienamente dallo stress termico accumulato durante il giorno e interferiscono con uno dei principali regolatori dell’equilibrio psicologico, il sonno. Per addormentarci e mantenere un sonno profondo, la temperatura corporea deve progressivamente diminuire. Quando l’ambiente rimane molto caldo, l’addormentamento tende a ritardare, il sonno diventa più breve e frammentato e si riducono le fasi più profonde e ristoratrici”, spiega a LaSalute di LaPresse David Lazzari, presidente dell’Osservatorio Benessere Psicologico e Salute Benèpsys. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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