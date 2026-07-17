il calcio piegato allo show

Durante la pausa della finale del Mondiale, domenica, è previsto un “half-time show”. La performance, annunciata come spettacolo, si svolgerà tra i due tempi della partita. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto o gli artisti coinvolti. La manifestazione si inserisce nel contesto della cerimonia di metà gara, con l’obiettivo di intrattenere il pubblico presente allo stadio e davanti alle televisioni. La durata e il formato dell’evento sono ancora da definire ufficialmente.

La baracconata è servita, con tutto il rispetto. E per baracconata intendiamo l’imminente “half-time show” in programma domenica tra un tempo e l’altro della finale del Mondiale. Trattasi a tutti gli effetti di resa del calcio (per come lo conosciamo) al sistema americano, quello che - tra l’altro - qualche giorno fa ha permesso a Balogun di giocare una partita da squalificato. Pensa te. Qui siamo in altro ambito, molto yankee e molto poco europeo, quello dello show a tutti i costi, la vera ragione per cui i tifosi a stelle e strisce spendono il loro grano per assistere a un qualsivoglia avvenimento sportivo. E allora eccolo lì, bello e... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Il Mondiale Piegato alla Politica

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