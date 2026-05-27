Il Crystal Palace ha vinto contro il Rayo Vallecano nella finale di Conference League alla Red Bull Arena di Lipsia. La partita si è conclusa con la vittoria del club inglese, segnando un risultato che garantisce loro il titolo. La squadra spagnola ha tentato di reagire, ma non è riuscita a pareggiare. La gara si è disputata nel rispetto delle regole e senza ulteriori incidenti. La vittoria segna un momento importante per il club britannico.

La finale di Conference League è andata in scena alla Red Bull Arena di Lipsia, teatro di una notte storica per Crystal Palace e Rayo Vallecano. Migliaia di tifosi arrivati da Londra e Madrid colorano gli spalti in un clima di grande attesa, con un significato particolare soprattutto per gli inglesi: quella contro il Rayo è infatti l’ultima partita di Oliver Glasner sulla panchina degli Eagles, destinato a salutare il club al termine della stagione. Entrambe le squadre hanno costruito il proprio percorso europeo contro ogni pronostico: il Palace ha eliminato lo Shakhtar Donetsk in semifinale, mentre gli spagnoli hanno avuto la meglio sullo Strasburgo, conquistando la prima finale continentale della loro storia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, la finale di Conference League sorride al Crystal Palace: piegato il Rayo Vallecano a Lipsia

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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/2026 FINAL MATCH SCHEDULE CRYSTAL PALACE VS RAYO VALLECANO

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