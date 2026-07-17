Il Caab raddoppia l’utile e investe con il Pnrr

Il Centro Agroalimentare di Bologna ha chiuso il bilancio 2025 con un utile netto di 619 mila euro, raddoppiando rispetto all’anno precedente. La produzione totale è salita a 6,67 milioni di euro, rispetto ai 5,63 milioni del 2024, con un aumento superiore al 18%. L’ente ha annunciato investimenti in corso grazie ai fondi del PNRR per potenziare le infrastrutture e i servizi.

Accelera gli investimenti il Centro Agroalimentare di Bologna. Il bilancio 2025, appena approvato, si chiude con l’aumento del valore della produzione che sale a 6,67 milioni di euro, contro i 5,63 milioni dell’anno precedente, con un incremento di oltre il 18% e un utile netto di 619.052 euro, quasi il doppio rispetto ai 325.572 euro del 2024. Questo grazie anche al contributo di una plusvalenza finanziaria realizzata attraverso la cessione di diritti di superficie per la produzione di energia rinnovabile. Il presidente del Caab, Marco Marcatili, precisa che "stiamo rafforzando il ruolo del Centro come infrastruttura al servizio della città e delle sue filiere agroalimentari, valorizzando il mercato all’ingrosso e stimolando l’evoluzione della piattaforma, in relazione con le imprese che qui operano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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