Caab l’evento in Santo Stefano | Il cibo fresco torna al centro

Da ilrestodelcarlino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Piazza Santo Stefano si riempie di bancarelle e stand durante un evento organizzato dal Caab, con il mercato ortofrutticolo e la filiera del fresco che tornano al centro della scena. L’evento si svolge per un’intera giornata, coinvolgendo produttori e clienti in un’atmosfera di scambio diretto. Le bancarelle offrono frutta, verdura e prodotti freschi, creando un mercato temporaneo nel cuore della città.

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Caab torna in centro storico e riempie piazza Santo Stefano per un’intera giornata, portando il mercato ortofrutticolo e la filiera del fresco in centro storico. Questo è ’Caab and the City’, l’iniziativa dedicata alla consapevolezza alimentare, che dalle 11 di sabato coinvolgerà famiglie e bolognesi con diverse attività, come laboratori per i più piccoli e talk per gli adulti. "Da tanto tempo guardiamo il Caab dall’uscita della tangenziale e non lo rivedevamo in centro – commenta il presidente Marco Marcatili–. Mi piace pensare che sia la prima volta in cui la filiera ortofrutticola si presenta unita in città: il Caab rappresenta sia il mondo del commercio che quello della produzione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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