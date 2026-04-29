Il Caab, mercato ortofrutticolo, si sta trasformando in un hub del fresco, con l’obiettivo di rafforzare il settore e adattarsi alle nuove esigenze del mercato. La direzione seguita si ispira anche ai progetti dell’Agenda 2030, puntando a innovazioni e sostenibilità. Il presidente ha annunciato che continueranno a investire in questa direzione, mantenendo il ruolo di riferimento per l’ortofrutta locale e nazionale.

Da mercato ortofrutticolo ad hub del fresco, lo sguardo del Caab all’Agenda 2030. Presidente Marco Marcatili, oggi, con uno scenario internazionale segnato da guerre e tensioni geopolitiche, l’attenzione sembra spostarsi su altre priorità, ha ancora senso parlare di sostenibilità? "La domanda è legittima, ma la risposta continua a essere sì, ed è una risposta ancora più forte proprio oggi. La sostenibilità non è una scelta ideologica o una fase temporanea, è una necessità strutturale. Se guardiamo alla nostra piattaforma, ridurre i consumi energetici e aumentare l’autonomia, migliorare le infrastrutture, aprendo a progetti innovativi significa abbassare i costi e rendere più stabile il sistema, favorendo l’accessibilità dei prodotti".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caab, identità e lungimiranza: "Un riferimento per l’ortofrutta . Avanti con l’hub del fresco"

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