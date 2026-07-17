Il biopic su Michael Jackson, diretto da Antoine Fuqua, è ora disponibile in streaming ed è uno dei film musicali più visti del 2026. La pellicola ripercorre la carriera del “re del pop”, dall’infanzia con i Jackson 5 fino ai primi album da solista. Il film, che non affronta le accuse di presunta pedofilia, ha riscosso grande interesse tra il pubblico, diventando uno dei titoli più seguiti dell’anno.

L’arte canora, il ritmo e il mito di Michael Jackson, “re del pop”, dall’infanzia con i (fratelli) Jackson 5, fino ai primi album da solista. Il biopic controverso (non affronta le accuse di presunta pedofilia) di Antoine Fuqua è stato tra i titoli più visti dal pubblico in sala. Michael ha incassato – nel mondo – poco meno di un miliardo di dollari. È stato il secondo incasso dell’anno al box office globale. Ed è già stato annunciato un secondo capitolo. Oltre a Michael, l’ultima stagione di cinema è stata caratterizzata da diverse opere “cine musicali”, dalle reinvenzioni sempre in chiave biopic di altre popstar, fino ai rockumentary, ovvero i documentari rock o film concerto di alcune icone musicali ancora sulla scena ( Billie Eilish, Iron Maiden . 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il biopic su "Michael" Jackson, ora disponibile in streaming, è il capitolo più celebre di una tendenza: i migliori film musicali del 2026 e dove vederli

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Michael il biopic su Michael Jackson è ora disponibile in streaming

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