Michael talento e infanzia difficile nel biopic su Michael Jackson

È stato annunciato il biopic su Michael Jackson, intitolato semplicemente “Michael”, diretto da Antoine Fuqua. Il film, prodotto negli Stati Uniti e nel Regno Unito, è previsto per il 2026 e avrà una durata di circa 127 minuti. La pellicola racconterà la vita dell’artista, partendo dalle sue prime esperienze fino al successo mondiale, focalizzandosi anche sul suo passato difficile.

Un salotto nell’Indiana, anni Sessanta, un padre autoritario e i suoi figli, allenati con prove estenuanti per diventare un “brand”, mentre il settimo (di nove) è già instradato per diventare “il re del Pop”. Un pessimo (per usare un eufemismo) rapporto padre-figlio, un’infanzia negata e, per questo, eternamente inseguita sono alla base di “Michael”, il nuovo film di Antoine Fuqua, al cinema dal 23 aprile. Protagonista è Michael Jackson, interpretato da bambino da un energico e credibile Juliano Krue Valdi, che lascia il testimone poi a Jaafar Jackson, a dare corpo alla popstar da ragazzo, stella in ascesa in cerca della sua indipendenza. Un’ottima prova, quella del nipote di Michael, al debutto nel mondo del cinema, che impressiona nelle parti musicali, sia per quanto riguarda la mimetica che l’azione coreografica.🔗 Leggi su Bergamonews.it MICHAEL Trailer Ita Finale Ufficiale (2026) Michael Jackson Notizie correlate Michael, Jaafar Jackson canta davvero? La verità sulla voce nel biopic su Michael JacksonUna delle domande più frequenti dopo l’uscita di Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, riguarda proprio la voce del protagonista: Jaafar... Leggi anche: Michael: Il Trailer Finale del Biopic su Michael Jackson con Jaafar Jackson Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Michael, talento e infanzia difficile nel biopic su Michael Jackson; Michael, il biopic sul Re del Pop: dagli esordi nei Jackson 5 al trionfo di Thriller; Michael, talento, trauma e spettacolo. La recensione del film; Con il film Michael, la musica del re del pop torna come un dono di Dio. Michael, talento e infanzia difficile nel biopic su Michael JacksonLa vita di Michael Jackson al di là della musica, dalla scoperta del suo straordinario talento come leader dei Jackson Five ... bergamonews.it Michael, talento, trauma e spettacolo. La recensione del biopic su Michael JacksonLeggi su Sky TG24 l'articolo Michael, talento, trauma e spettacolo. La recensione del biopic su Michael Jackson ... tg24.sky.it Nella giornata di ieri, il Burnley ha annunciato l'esonero di Scott Parker e il contestuale subentro, ad interim, di... Michael Jackson In queste ore, il web ha regalato delle vere e proprio perle per una notizia alquanto insolita: guardate qui alcuni dei più diverte - facebook.com facebook I fratelli Cascio hanno raccontato di aver compreso fin da subito che i comportamenti di Jackson fossero sbagliati, ma di non aver avuto il coraggio di denunciarlo perché intimoriti dalla sua fama: x.com