Michael 2 si farà | Lionsgate guarda al sequel del biopic su Michael Jackson dopo gli incassi record

Lionsgate ha annunciato ufficialmente che realizzerà il secondo capitolo del biopic dedicato al Re del Pop. Il sequel, intitolato Michael 2, segue il successo di pubblico e incassi registrato dal primo film. La produzione sarà diretta a continuare la narrazione sulla vita e la carriera dell'artista, senza ulteriori dettagli sui contenuti. La decisione arriva dopo i risultati positivi ottenuti dal primo episodio, che ha attirato numerosi spettatori nelle sale cinematografiche.

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I vertici di Lionsgate hanno ufficializzato lo sviluppo di Michael 2, il sequel diretto del biopic musicale incentrato sulla complessa e straordinaria vita del Re del Pop. La conferma è arrivata per bocca di Adam Fogelson, presidente del Motion Picture Group della major, durante una chiamata sui risultati finanziari dello studio con gli analisti di mercato, ripresa in esclusiva da Deadline. La decisione di mettere in cantiere un secondo lungometraggio è legata alla necessità narrativa di esplorare le fasi successive della carriera della popstar. Come evidenziato anche nella nostra recensione di Michael, il film diretto da Antoine Fuqua esaurisce infatti il suo terzo atto nel 1988, in concomitanza con il culmine artistico del Bad World Tour. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Michael 2 si farà: Lionsgate guarda al sequel del biopic su Michael Jackson dopo gli incassi record ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Michael: Il Trailer Finale del Biopic su Michael Jackson con Jaafar Jackson Michael, Jaafar Jackson canta davvero? La verità sulla voce nel biopic su Michael JacksonUna delle domande più frequenti dopo l’uscita di Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, riguarda proprio la voce del protagonista: Jaafar... Michael 2 si farà: tutte le info sul sequel del biopic dedicato al mito di Michael Jackson msn.com/it-it/intratte… x.com ‘Michael’ ha guadagnato più che abbastanza per giustificare un sequel, ma un sequel biografico è quasi senza precedenti - Con 218 milioni di dollari a livello globale, il biopic su Michael Jackson è un successo senza eguali tra i biopic musicali. reddit Michael 2: cosa sappiamo sul sequel e quando potrebbe uscireNella speranza che la genesi di questo sequel sia meno turbolenta di quanto è avvenuto con il primo, oggi siamo qui per parlare di Michael 2. Secondo capitolo di quello che sembra ormai essere un ... cinema.everyeye.it Michael 2, la storia di Michael Jackson al cinema continua? La decisione sul sequel è clamorosaDopo il successo planetario del primo film, arriva il via libera per Michael 2: la leggenda del Re del Pop torna al cinema col racconto di successi e cadute ... libero.it