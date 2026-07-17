Il Benfica si avvicina al compagno di squadra di Cristiano Ronaldo che ha fallito in Arabia Saudita

Il Benfica sta trattando per ottenere in prestito l’attaccante colombiano, attualmente al Al-Nassr, che ha un contratto con uno stipendio di circa 300.000 euro. L’ex giocatore dell’Aston Villa è disponibile a trasferirsi e il club portoghese si sta avvicinando all’accordo. La trattativa riguarda un prestito, ma non sono stati resi noti dettagli specifici sul periodo o eventuali opzioni di riscatto.

2026-07-17 09:39:00 Il web non parla d’altro: Il Benfica è vicino ad assicurarsi la firma in prestito dell’ex attaccante dell’Aston Villa Jhon Duran. Il nazionale colombiano è disponibile presso Al-Nassr, che è ansioso di scaricare Duran e una parte del suo stipendio di 300.000 sterline a settimana dopo un periodo in gran parte miserabile in Arabia Saudita. Al-Nassr ha pagato 65 milioni di sterline per il 22enne nel gennaio 2025 dopo un periodo breve ma di grande impatto all’Aston Villa. Duran e Cristiano Ronaldo avrebbero dovuto formare una doppietta da sogno ma, invece, il primo è stato ceduto in prestito al Fenerbahce dopo sei mesi. Duran ha segnato cinque gol in 21 partite con i giganti turchi e due su nove nel successivo periodo temporaneo allo Zenit San Pietroburgo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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