Cristiano Ronaldo vince il primo titolo in Arabia Saudita segna una doppietta e si commuove

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo tre anni, Cristiano Ronaldo ha conquistato il suo primo titolo in Arabia Saudita con l'Al Nassr. Durante la finale, ha segnato due gol, contribuendo alla vittoria della squadra, che ha concluso il campionato con due punti di vantaggio sull'Al Hilal. Al termine della partita, il calciatore si è commosso mentre usciva dal campo, celebrando il traguardo raggiunto. Si tratta del primo trofeo nazionale ottenuto da Ronaldo in questa nuova avventura calcistica.

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Dopo tre anni Cristiano Ronaldo è riuscito a vincere il primo titolo con l'Al Nassr, esce dal campo e si commuove: è campione dell'Arabia Saudita, due punti sopra l'Al Hilal di Inzaghi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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