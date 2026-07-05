Ange Postecoglou è stato nominato allenatore dell'Al Nassr, squadra dell'Arabia Saudita che ha come stella Cristiano Ronaldo. L'ex tecnico del Tottenham, con cui vinse l'Europa League nel 2025, lascia l'Europa dopo aver guidato il Nottingham Forest per otto partite senza vittorie. La sua nuova avventura in Arabia Saudita segna il suo ritorno nel calcio internazionale dopo le esperienze in Europa. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore.

Ange Postecoglou riparte dall'Arabia Saudita e più precisamente dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Ufficiale la nomina dell'allenatore australiano, che lascia l'Europa del calcio dopo il trionfo in Europa League con il Tottenham (2025) e l'esonero dopo appena 8 gare senza vittorie in Premier con il Nottingham Forest., Contratto di due anni per lui, pronto a succedere a Jorge Jesus che ha vinto l'ultimo campionato saudita dopo il duello con l'Al Hilal di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Postecoglou riparte dall'Arabia Saudita: allenerà l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo

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