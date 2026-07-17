Il 51% dei ragazzi italiani si confida prima con l’IA che con genitori o amici | È sempre disponibile risponde subito e non ci giudica

Il 51% dei giovani italiani preferisce confidarsi con l’intelligenza artificiale prima di parlare con genitori o amici. Secondo un’indagine, l’IA è considerata sempre disponibile, risponde immediatamente e non giudica, caratteristiche che la rendono un punto di riferimento nel confronto emotivo tra gli adolescenti.

L’intelligenza artificiale ha smesso di essere un semplice strumento per farsi aiutare nei compiti di scuola ed è diventata il principale confidente emotivo degli adolescenti italiani. Prima ancora di rivolgersi a un genitore, a un amico stretto o a un insegnante, il 51% dei ragazzi preferisce infatti aprire una chat con l’Intelligenza artificiale per parlare di ciò che prova, soprattutto quando si trova ad affrontare momenti di solitudine, ansia o tristezza. Il dato, fotografato da una nuova ricerca europea condotta da GoStudent nel luglio 2026 su genitori dai 26 anni in su e dai loro figli di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, svela una profonda trasformazione nelle dinamiche relazionali della Generazione Z e solleva un forte allarme tra le famiglie. 🔗 Leggi su Open.online

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DEI BULLI SPINGONO GIORGIA AL PARCO GIOCHI E SI FA MALE ALLOCCHIO E LO TIENE SEGRETO A PAPà SALVO!

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