Bullismo | Massaccesi Onbd ‘33% dei ragazzi si confida con l’Ai’

Secondo i dati recenti, circa un terzo dei giovani si rivolge all’intelligenza artificiale per condividere le proprie esperienze. In occasione di un evento dedicato, sono stati invitati tredici atleti per promuovere la pratica sportiva tra i ragazzi e incentivarli a trascorrere meno tempo online. La manifestazione mira a contrastare il fenomeno del cyberbullismo e a offrire alternative di aggregazione e crescita personale.

“Il 33% dei nostri ragazzi si confida con l’intelligenza artificiale. Abbiamo portato a questa manifestazione 13 campioni per avvicinare i ragazzi allo sport e farli uscire dal cortile del web”. Sono le parole di Luca Massaccesi, Presidente dell’Osservatorio nazionale sul Bullismo e sul Disagio giovanile, alla Maratona Bullismo 2026, promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Bullismo: Massaccesi (Onbd), 33% dei ragazzi si confida con lAi

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