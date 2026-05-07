Il prossimo 7 maggio, una nota conduttrice spegnerà 69 candeline. La sua carriera è iniziata quando era molto giovane, con esperienze nel mondo della recitazione, fino a diventare una presenza fissa in televisione. Nel 2023 si è allontanata definitivamente dal piccolo schermo, lasciando il programma con cui era più conosciuta. Nonostante l'assenza dalla tv, ha mantenuto un rapporto costante con il pubblico che l’ha seguita nel corso degli anni.

È lontana dalla Tv dal 2023, anno che ha segnato l’addio a Pomeriggio Cinque, ma Barbara D’Urso, 69 anni il 7 maggio, non ha mai perso i contatti con il suo pubblico, quello che l’ha sempre sostenuta anche nei momenti più difficili. Barbara D’Urso e il dolore per l’addio a Mediaset: «Sono stata strappata dalla mia vita» X Leggi anche › Barbara D’Urso riparte dalla Rai? Nei palinsesti spunta il suo nome Barbara D’Urso, dagli esordi al successo. E pensare che all’inizio della carriera il successo non era affatto scontato. Sognava di fare la modella, ragion per cui a 19 anni si trasferì da Napoli a Milano, ma quel sogno venne stroncato sul nascere perché in tempi in cui le misure dettavano le regole le mancava l’altezza “giusta“ per sfondare in passerella.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La conduttrice compie 69 anni il 7 maggio. Tutto quello che (forse) non sapete su di lei, dagli esordi giovanissima alla recitazione, fino all'allontanamento dalla scene

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