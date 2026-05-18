Il 18 maggio si celebra il compleanno della regina dei Paesi Bassi, nata in Argentina. La sovrana, salita al trono nel 2013, è molto amata dal popolo olandese. Durante questa giornata si diffondono dieci curiosità sulla sua vita e carriera, che spaziano dalla sua infanzia all’esperienza come membro della famiglia reale. La ricorrenza viene festeggiata con eventi ufficiali e manifestazioni pubbliche, mentre la regina riceve gli auguri dalla popolazione e dalle autorità del paese.

C’è aria di festa, oggi, alla corte dei Paesi Bassi. Il motivo è semplice: è il compleanno della regina Maxima. Un anniversario a cifra tonda: nata il 18 maggio 1971, la moglie del re Guglielmo Alessandro compie oggi, infatti, 55 anni. GUARDA LE FOTO Maxima e Guglielmo d’Olanda volano negli Stati Uniti. E il pilota è il re in persona. In occasione di questa ricorrenza, ecco 10 curiosità sulla donna che rubò il cuore all’erede al trono olandese e che, ancora oggi, è orgogliosamente al suo fianco (e amata dai sudditi). 1. Non è olandese. Maxima è la regina dei Paesi Bassi ma dei Paesi Bassi non è. È, invece, dell’Argentina. È nata a Buenos Aires da Jorge Zorreguieta, discusso funzionario e politico argentino, e da Maria del Carmen Cerruit Carricart. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 18 maggio Maxima d'Olanda compie gli anni. Ecco 10 curiosità sulla regina dei Paesi Bassi venuta dall'Argentina

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